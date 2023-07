Benedict Cumberbatch kommer tilbake som Doctor Strange i 2024

De som har sett Doctor Strange and the Multiverse of Madness visste at det var en stor sjanse vi ville få se Benedict Cumberbatch komme tilbake som Steven Strange etter hvert, men det vil tydeligvis skje tidligere enn mange trodde.

HQ

I et intervju med Nick Hackworth forteller Cumberbatch at han skal være med som Doctor Strange i en ny Marvel Cinematic Universe-film som skal filmes neste år. Hvilken ønsker han ikke å si, men med tanke på den siste scenen i Multiverse of Madness kan vi vel forvente at det ikke er en liten cameo.