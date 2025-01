Benedict Cumberbatch utelukker ikke en retur som Sherlock

Fra 2010 til 2017 var Sherlock en av de beste seriene på TV, og Benedict Cumberbatch gjorde stor suksess i rollen som hovedpersonen. Helt siden serien ble lagt ned, har fansen håpet å se den komme tilbake i en eller annen form, og i et intervju med Variety sier Cumberbatch at han ikke utelukker en retur. Han nevner imidlertid også at serien må være "bedre enn noen gang før" for å rettferdiggjøre det.

"Den må være bedre enn den noen gang har vært. Du gir dem eller deg selv lyst på mer. Det er alltid noe som klør i fingrene, men jeg tror det må være en superversjon av det vi allerede har oppnådd."

Vil du gjerne se Cumberbatch tilbake i rollen som Sherlock?