HQ

Benfica har publisert en uttalelse etter at UEFA kunngjorde at de vil iverksette en etterforskning av kampen mot Real Madrid tirsdag kveld, angående påstandene fra Vinícius Jr. om at spilleren Gianluca Prestianni kalte den brasilianske spilleren for "ape".

Hvis Prestianni blir funnet skyldig i diskriminerende oppførsel, risikerer han ti kampers utestengelse, selv om det vil være nesten umulig å bevise hva Prestianni kalte Vinícius da han dekket munnen med skjorten. I mellomtiden har Benfica sagt at de vil "samarbeide fullt ut med UEFAs forespørsler og opprettholde sin støtte til Prestiannis versjon av hendelsene, hvis oppførsel i klubben alltid har vært styrt av respekt for motstandere, institusjoner og prinsippene som definerer Benficas identitet".

I uttalelsen gjentok Benfica manager Mourinhos ord fra i går kveld, og brukte Eusébio da Silva Ferreira, Benficas toppscorer gjennom tidene, i sitt argument for å forsvare at klubben ikke er rasistisk: "Klubben bekrefter, klart og utvetydig, sin historiske og urokkelige forpliktelse til å opprettholde verdiene likhet, respekt og inkludering, som samsvarer med kjerneverdiene i grunnleggelsen, og som Eusébio er det største symbolet på".

Tirsdag kveld sa Mourinho at "da han (Vinícius) kranglet om rasisme, sa jeg til ham at den største personen i denne klubbens historie var svart" (selv om det aldri har blitt stilt spørsmålstegn ved at noen Real Madrid-spiller eller noen andre har hevdet at Benfica eller deres fans er rasistiske, med Prestianni som den eneste anklagede, slik Mbappé forklarte: "det er 70 000 mennesker som ikke har gjort noe, som bare kom hit for å støtte laget sitt").

Eusébio da Silva Ferreira, som døde i 2014 i en alder av 71 år, er Benficas mest ikoniske spiller, vinner av Ballon d'Or i 1965, vinner av Europacupen i 1962, elleve ligatitler i Portugal samt utallige kollektive og individuelle titler i løpet av karrieren.