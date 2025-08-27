Sport
Benfica er klar for Champions League: Alle 36 bekreftede lag til ligafasen
Trekningen finner sted torsdag 28. august kl. 18:00 CEST, 17:00 BST i Storbritannia.
Kvalifiseringsfasen i Champions League er ferdigspilt, og vi kjenner nå alle de 36 lagene som skal delta i turneringen. Trekningen finner sted torsdag kl. 18:00 CEST, 17:00 BST, i Monaco, men før det ble de fire siste deltakerne bekreftet etter kampene på onsdag.
- Qarabağ 2-3 Ferencváros (sammenlagt 5-4)
- København 2-0 Basel (sammenlagt 3-1)
- Benfica 1-0 Fenerbahçe (sammenlagt 1-0)
- Club Brugge 6-0 Rangers (sammenlagt 9-1)
Alle lag kvalifisert for Champions League 2025/26
Med disse fire lagene er dette listen over 36 lag fra 16 land, inkludert noen overraskelser, som skal spille ligafasen, med åtte kamper som spilles mellom 16.-18. september og 28. januar.
- England: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle United, Tottenham Hotspur
- Italia: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus
- Spania Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Villarreal
- Tyskland: Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Dortmund
- Frankrike Paris Saint-Germain, Marseille, Monaco
- Nederland: PSV, Ajax
- Portugal: Sporting CP, Benfica
- Belgia: Union Saint-Gilloise, Club Brugge
- Tyrkia: Galatasaray
- Danmark: København
- Tjekkia: Slavia Praha
- Griekenland: Olympiakos
- Aserbajdsjan Qarabağ FK
- Norge: Bodø/Glimt
- Kypros: Pafos
- Kasakhstan: Kairat
- Kampdag 1: 16.-18. september 2025
- Kampdag 2: 30. september-1. oktober 2025
- Kampdag 3: 21.-22. oktober 2025
- Kampdag 4: 4.-5. november 2025
- Kampdag 5: 25.-26. november 2025
- Kampdag 6: 9.-10. desember 2025
- Kampdag 7: 20.-21. januar 2026
- Kampdag 8: 28. januar 2026
Datoer for Champions League-kamper i ligafasen
Kampene vil finne sted på følgende datoer :