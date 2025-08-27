Gamereactor

Benfica er klar for Champions League: Alle 36 bekreftede lag til ligafasen

Trekningen finner sted torsdag 28. august kl. 18:00 CEST, 17:00 BST i Storbritannia.

Kvalifiseringsfasen i Champions League er ferdigspilt, og vi kjenner nå alle de 36 lagene som skal delta i turneringen. Trekningen finner sted torsdag kl. 18:00 CEST, 17:00 BST, i Monaco, men før det ble de fire siste deltakerne bekreftet etter kampene på onsdag.


  • Qarabağ 2-3 Ferencváros (sammenlagt 5-4)

  • København 2-0 Basel (sammenlagt 3-1)

  • Benfica 1-0 Fenerbahçe (sammenlagt 1-0)

  • Club Brugge 6-0 Rangers (sammenlagt 9-1)

Alle lag kvalifisert for Champions League 2025/26

Med disse fire lagene er dette listen over 36 lag fra 16 land, inkludert noen overraskelser, som skal spille ligafasen, med åtte kamper som spilles mellom 16.-18. september og 28. januar.


  • England: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle United, Tottenham Hotspur

  • Italia: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus

  • Spania Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Villarreal

  • Tyskland: Bayern München, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Dortmund

  • Frankrike Paris Saint-Germain, Marseille, Monaco

  • Nederland: PSV, Ajax

  • Portugal: Sporting CP, Benfica

  • Belgia: Union Saint-Gilloise, Club Brugge

  • Tyrkia: Galatasaray

  • Danmark: København

  • Tjekkia: Slavia Praha

  • Griekenland: Olympiakos

  • Aserbajdsjan Qarabağ FK

  • Norge: Bodø/Glimt

  • Kypros: Pafos

  • Kasakhstan: Kairat

    • Datoer for Champions League-kamper i ligafasen

    Kampene vil finne sted på følgende datoer :


    • Kampdag 1: 16.-18. september 2025

    • Kampdag 2: 30. september-1. oktober 2025

    • Kampdag 3: 21.-22. oktober 2025

    • Kampdag 4: 4.-5. november 2025

    • Kampdag 5: 25.-26. november 2025

    • Kampdag 6: 9.-10. desember 2025

    • Kampdag 7: 20.-21. januar 2026

    • Kampdag 8: 28. januar 2026

