Benfica er klar for Champions League: Alle 36 bekreftede lag til ligafasen

Kvalifiseringsfasen i Champions League er ferdigspilt, og vi kjenner nå alle de 36 lagene som skal delta i turneringen. Trekningen finner sted torsdag kl. 18:00 CEST, 17:00 BST, i Monaco, men før det ble de fire siste deltakerne bekreftet etter kampene på onsdag.



Qarabağ 2-3 Ferencváros (sammenlagt 5-4)



København 2-0 Basel (sammenlagt 3-1)



Benfica 1-0 Fenerbahçe (sammenlagt 1-0)



Club Brugge 6-0 Rangers (sammenlagt 9-1)



Alle lag kvalifisert for Champions League 2025/26

Med disse fire lagene er dette listen over 36 lag fra 16 land, inkludert noen overraskelser, som skal spille ligafasen, med åtte kamper som spilles mellom 16.-18. september og 28. januar.