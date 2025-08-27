Benfica kjemper for overlevelse i Champions League i kveld - mot Mourinhos Fenerbahçe

HQ

Kvalifiseringssluttspillet i Champions League avsluttes i dag, onsdag 27. august, og fire plasser til ligafasen står fortsatt på spill. Tre lag sikret seg en plass i Champions League på tirsdag: Kairat fra Kasakhstan, Pafos fra Kypros og Bodo/Glimt fra Norge. Og i dag avgjøres fire til, blant dem et av de historisk beste lagene fra Europacupen, Benfica.

Sport Lisboa e BenficaLaget fra den portugisiske hovedstaden klarte ikke å sikre seg en plass i Champions League, da de endte bare to poeng bak Primeira Liga-vinnerne Sporting Lisboa, noe som betydde at de måtte gjøre seg fortjent til en plass i play-off. Og de har en tøff motstander, Fenerbahçe. I Tyrkia spilte de 0-0 i det første oppgjøret, noe som betyr at alt avgjøres i dag, kl. 21:00 CEST, 20:00 BST, på Estádio da Luz.

Benfica er historisk sett et av de bedre lagene i europacupen, med seier i 1961 (mot Barcelona) og i 1962 (mot Real Madrid), og har nådd finalen fem ganger til: 1963, 1965, 1968, 1988 og 1990. Selv om det er en stund siden sist, plasserer det fortsatt Lisboa-klubben på åttendeplass blant de ti beste lagene fra Europacupen/Champions League.

Men rivalen er ingen ringere enn Fenerbahçe ... som ledes av José Mourinho, den portugisiske manageren som startet sin trenerkarriere i nettopp Benfica i 2000, selv om han oppnådde større suksess med Porto noen år senere. Nylig har "Mou" sagt at han har til hensikt å returnere til Portugal ... men inntil videre er han fortsatt ansvarlig for det tyrkiske laget, hvis beste prestasjon i Champions League var å nå kvartfinalen i 2007/08.

Alle Champions League-kampene onsdag 27. august



Qarabağ mot Ferencváros (18:45 CEST, sammenlagt 3-1)



København mot Basel (21:00 CEST, sammenlagt 1-1)



Benfica mot Fenerbahçe (21:00 CEST, sammenlagt 0-0)



Club Brugge mot Rangers (21:00 CEST, sammenlagt 3-1)



Etter kveldens kamper vil trekningen av Champions League finne sted 28. august kl. 18:00 CEST. Taperne av play-off vil gå til Europa League - ligafasen i stedet.