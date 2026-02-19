Benfica-legenden Luisão kalt "ape, Judas" etter å ha støttet landsmannen Vinícius

HQ

Hendelsene under Champions League-kampen mellom Benfica og Real Madrid forrige tirsdag, der Benfica-spiller Gianluca Prestianni angivelig fornærmet Vinícius og kalte ham "ape", førte til mange reaksjoner, inkludert mange støttemeldinger til Vinícius, fra eksperter som Thierry Henry, FIFA-president Gianni Infantino og til og med det brasilianske fotballforbundet.

Mens UEFA fortsetter sin etterforskning, benekter Benfica kategorisk at Prestianni har brukt rasistiske skjellsord mot spilleren. Det er imidlertid ikke alle med tilknytning til Benfica som mener det samme, og Luisão, klubblegende og tidligere Benfica-kaptein, støttet offentlig sin landsmann Vinícius... noe som resulterte i fornærmelser fra Benfica-fansen, som kalte ham forræder.

Onsdag skrev Luisão at Prestianni hadde løyet da han nektet for å ha fornærmet Vinícius, sa at det var rasistisk og at han skammet seg.

"Denne trøyen er for stor. Jeg elsker Benfica. Det er min andre hud. Du må være verdig til å bære denne hellige trøyen. Denne teksten gjør det verre. Prestianis innlegg gjør det verre fordi det er en løgn. I fotball vinner man med mot og kampånd. Det var rasistisk. Jeg skammer meg over det".

Noen brukere argumenterte med ham, og Luisão skrev et nytt innlegg der han skrev at "Jeg forsvarer klubben, og jeg har erfaring; jeg vet hva jeg snakker om. Jeg dømmer ikke noen. Jeg synes Benfica er for stor til å bli involvert i dette, enten det er sant eller ikke. Fra min erfaring vet jeg at det er sant".

Luisão mottar også rasistiske fornærmelser for å støtte Vinícius, og mener han er en helt

En dag senere, i ESPN Brasil, fordømte han at han har blitt trakassert på grunn av sitt forsvar for Real Madrid-spilleren, og mange av dem var rasistiske: "Jeg ble fornærmet på sosiale medier, kalt ape, Judas og fikk beskjed om at jeg aldri ville sette mine ben på Benficas stadion igjen,", klaget brasilianeren, som insisterte på at "Benfica-trøyen er som en annen hud for meg."

Luisão kalte Vinícius en helt for hans kamp mot rasisme, og håpet at "Europa, som er et forbilde, også vil være et forbilde mot rasisme": "Dette gjør meg trist, spesielt når vi tar stilling til noe så alvorlig som rasisme ... det er derfor jeg mener Vinicius er en helt og et forbilde i kampen mot fordommer, mot rasisme".

Ânderson Luís da Silva, eller Luisão, startet karrieren i Juventus-SP i Brasil, men spilte mesteparten av karrieren i Benfica, mellom 2003 og 2018, hvor han spilte 538 kamper, var kaptein i 414 av dem og vant 20 hjemlige titler.