Benfica slår tilbake mot Real Madrid og anklager Valverde for voldelig oppførsel

Mens UEFA undersøker om Benfica-spiller Gianluca Prestianni fornærmet Vinícius og kalte ham "ape", har den portugisiske klubben bestemt seg for å anmelde Real Madrid for en annen hendelse: De hevder at Real Madrid-spiller Fede Valverde begikk en aggresjon mot Samuel Dahl, og at verken dommer François Letexier eller VAR grep inn.

De hevder at Valverde i det 83. minutt slo til Dahl, en handling som ifølge klubben burde ha gitt rødt kort, selv om slaget ikke hadde kontakt.

Nå må UEFA avgjøre om Valverde har opptrådt voldelig, og om Prestianni har opptrådt diskriminerende mot Vinícius. Som AS påpeker, vil det diskreditere dommeren og VAR dersom UEFA tar Benficas parti, så en avgjørelse vil ikke bli tatt med lett hjerte.

Det er to etterforskninger og bare fem dager til returoppgjøret i Champions League, onsdag 25. februar, når Benfica gjester Bernabéu i Madrid.