Benfica-spiller kritiseres og fornærmes for å ha snakket med Vinícius ... og Prestianni liker det

HQ

Sidny Lopes Cabral, 23 år gammel høyreback i Benfica, har blitt kritisert av fansen etter at han skal ha bedt Vinícius Jr. om å bytte trøye etter kampen mellom Real Madrid og Benfica onsdag, som Madrid vant 2-1 og kvalifiserte seg til åttedelsfinalene i Champions League. Kameraene fanget opp øyeblikket der Benfica-spilleren spør Vinícius om noe og holder seg for munnen. Deretter peker Vinícius tilsynelatende mot garderoben.

Kommentarer fra Benfica-fans kritiserer øyeblikket, og til og med et innlegg fra portalbenfiquista, en fankonto på Instagram, viet et helt innlegg til øyeblikket: "Vi har alle tatt livet av oss over den gråtende, løgnaktige babyen, og kampen er knapt over, og det første du gjør er å be om trøyen hans".

De fleste av kommentarene til innlegget er ganske aggressive, og sier "Han burde ikke gidde å komme tilbake, han burde bli i Madrid", "Kom deg ut av Benfica, gå vekk", eller "Bli i Madrid, siden du så gjerne vil ha den grinebiterens trøye!".

Og mens Gianluca Prestianni, spilleren som angivelig fornærmet Vinícius i forrige uke ved å kalle ham ape, og som står overfor en stor sanksjon fra UEFA, ikke kommenterte innlegget, ble Prestianni tatt i å gi en "like" til innlegget der de kritiserte lagkameraten hans.