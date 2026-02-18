Benfica støtter Prestianni og forsøker å avkrefte Real Madrids versjon av den rasistiske hendelsen

HQ

Benfica-spiller Gianluca Prestianni har forsvart seg mot Vinícius Jr. sine anklager om at han fornærmet ham med rasistiske skjellsord, og kom med sin versjon av hendelsene i 1-0-kampen i Champions League mellom Benfica og Real Madrid, som endte med seier til Madrid etter mål av Vinícius. I feiringen beskyldte Vinícius Prestianni for å ha kalt ham "ape", og sa fra til dommeren, som aktiverte antirasismeprotokollen og stanset kampen.

På grunn av mangel på bevis (uansett hva Prestianni sa, dekket han munnen med skjorten, så det er ikke mulig å lese på leppene), ble kampen gjenopptatt ti minutter senere. Den hadde fortsatt en god del hendelser, da Mourinho så et rødt kort for sine protester, og prøvde å få dommeren til å vise et nytt gult kort til Vinícius.

Etter kampen, og mens alle Real Madrid-spillerne forsvarte Vinícius, støttet Benfica Prestianni offentlig, og delte Prestiannis innlegg der han nektet for å ha kalt Vinícius for "ape" :

"Jeg vil presisere at jeg ikke på noe tidspunkt rettet rasistiske fornærmelser mot spilleren Vinícius Júnior, som dessverre feiltolket det han mener å ha hørt. Jeg har aldri vært rasistisk mot noen, og jeg beklager truslene jeg har mottatt fra Real Madrid-spillere."

Senere delte Benfica en video der de forsøkte å demontere Real Madrids versjon av hendelsene: "Som bildene viser, kan ikke Real Madrid-spillerne ha hørt det de hevder å ha hørt, gitt avstanden."

Prestianni kommenterte saken videre, og delte Benficas innlegg, og la til at "Å beskylde noen for noe alvorlig er ikke riktig, og enda mindre når det ikke er sant. Og alle som peker fingre på meg fordi jeg dekker meg til med skjorta, når de vet at alle fotballspillere dekker til munnen når de snakker."

Prestianni har ikke avslørt hva han sa til Vinícius, eller hvorfor han valgte å dekke til munnen for å gjøre det. Og i videoen kan man se Mbappé ikke langt unna Prestianni og Vinícius, og han snur seg også etter at Prestianni har sagt det han sa...