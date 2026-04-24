Benjamin Netanyahu avslører at han har gjennomgått behandling for prostatakreft

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har avslørt at han har blitt friskmeldt fra et tidlig stadium av ondartet prostatakreft. 76-åringen kunngjorde det på fredag på sosiale medier, da hans årlige medisinske rapport ble offentliggjort, og sa at kreften er fjernet, og at strålebehandlingen ikke etterlot seg noen spor av den, uten spredning eller metastaser.

Netanyahu, som første gang ble operert for prostatakreft i 2024 på grunn av en urinveisinfeksjon, sa at han er frisk og i utmerket fysisk form, men ba om å utsette offentliggjøringen av legerapporten med to måneder, ikke "på høyden av krigen", for å "ikke tillate det iranske terrorregimet å spre enda mer falsk propaganda mot Israel".

I innlegget på sosiale medier skrev den lengstsittende israelske statsministeren at han hadde fått beskjed av legene om at det var mulig å la det være og leve med det under overvåkning, men "når jeg får informasjon i tide om en potensiell fare, ønsker jeg å ta tak i det umiddelbart. Dette gjelder både på nasjonalt nivå og på det personlige plan."

Det gikk flere rykter om at Netanyahu var død i løpet av de første dagene av krigen mot Iran, og Netanyahu la ut en video av seg selv på en kafé som et bevis på at han var i live.