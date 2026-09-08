Benjamin Netanyahu ble advart om et Hamas-angrep før 7. oktober, men gjorde ingenting, ifølge en israelsk rapport

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Benjamin Netanyahu visste om et forestående angrep fra Hamas i Israel – det som resulterte i massakren 7. oktober 2023 – men gjorde ingenting for å stoppe eller forhindre det. Det fremgår av en eksklusiv nyhet fra det israelske mediet Haaretz, som hevder at den israelske statsministeren hadde blitt advart av De forente arabiske emiraters president Mohamed bin Zayed Al Nahyan halvannen uke før angrepene, samt av sjefen for den egyptiske etterretningstjenesten, men at han ikke gjorde noe for å forhindre massakren.

Informasjonen kom til Bin Zayed fra en tidligere palestinsk tjenestemann, som hadde blitt advart av Hamas-lederen Yahya Sinwar (som senere ble drept av Israel) om en operasjon beskrevet som et «jordskjelv» (via El País).

Palestineren videreformidlet informasjonen til en rådgiver fra De forente arabiske emirater som informerte president Bin Zayed, som deretter informerte Netanyahu i en 45 minutter lang telefonsamtale, hvor Netanyahu sa at han hadde situasjonen under kontroll, og ikke videreformidlet informasjonen til israelske sikkerhetsmyndigheter.

Siden Abraham-avtalene i 2020 har Israel og De forente arabiske emirater normalisert sine diplomatiske forhold, og Bin Zayed ga uttrykk for overfor Netanyahu at Sinwars advarsel kunne destabilisere Midtøsten og undergrave avtalene.

Ifølge Haaretz mottok Netanyahus kontor en lignende advarsel fra den daværende egyptiske etterretningssjefen Abbas Kamel om at Hamas forberedte «noe uvanlig».

Haaretz’ undersøkelse inngår i boken *Hostages: 843 Days of Abandonment*

Scoopet er rapportert av journalistene Shlomi Eldar og Ruti Yuval, som har gitt ut en bok om etterforskningen sin med tittelen «Hostages: 843 Days of Abandonment», basert på dusinvis av kilder i Israel og resten av verden, samt opptak, interne dokumenter og korrespondanse.

Hamas’ angrep 7. oktober 2023 drepte 1 221 mennesker, og 251 israelske gisler ble tatt til fange, hvorav 44 er bekreftet døde. Dette utløste en massiv motoffensiv mot Gaza, som har kostet over 73 000 mennesker livet, inkludert over 20 000 barn, og ødelagt Gazastripen, noe som har ført til at Israel har strammet inn kontrollen over de okkuperte områdene i Gaza og på Vestbredden, samtidig som konflikten har spredt seg til Libanon.

Mer enn 1 300 palestinere har blitt drept siden våpenhvilen ble undertegnet i oktober 2025.