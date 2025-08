Benjamin Netanyahu er fast bestemt på å ta hele Gazastripen

HQ

Ifølge israelske medier The Jerusalem Post og The Times of Israel har statsminister Benjamin Netanyahu tatt en beslutning om å gi ordre om å innta hele Gazastripen. Nyheten ble rapportert av finske YLE.

Den kommende okkupasjonen inkluderer også områdene der de gjenværende gislene holdes fanget. Statsministerens kontor overleverte en melding til IDFs stabssjef, generalløytnant Eyal Zamir. Eyal Zamir, og beskjeden var klar og tydelig.

"Hvis dette ikke passer deg, bør du gå av."

Tirsdag morgen ble det også fortalt at det vil bli avholdt et hastemøte om Gaza og de gjenværende gislene, og at "statsministeren vurderer alle tilgjengelige alternativer med hensyn til de neste trinnene."

Hamas har kommet med en uttalelse om rapportene om en kommende israelsk okkupasjon. Kort sagt vil det ikke påvirke deres beslutninger.

"Israels trusler er gjentagende, verdiløse og har ingen innflytelse på våre beslutninger."