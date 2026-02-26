Benn vs. Prograis: co-main event kunngjort for kampen mellom Fury og Makhmudov
Conor Benn skal bokse mot Regis Prograis den 11. april, før Tyson Fury vs. Arslanbenk Makhmudov på Netflix.
En ny boksekamp har blitt annonsert som co-main event på Tyson Fury vs. Arslanbenk Makhmudov-kortet den 11. april, på Tottenham Hotspur Stadium, en kamp som vil bli sendt over hele verden på Netflix: Conor Benn vil kjempe mot Regis Prograis.
Benn, 29 år gammel bokser fra London, har en rekord på 24 seire, 14 på KO, og bare ett nederlag i weltervekt, lett mellomvekt og mellomvekt, og skapte nylig overskrifter da han forlot Eddie Hearns Matchroom Boxing og ble med i Zuffa, et nytt boksepromoteringsselskap som ble lansert i juni 2025, grunnlagt av drevet av UFC-sjef Dana White, som startet med kampen i september 2025 mellom Canelo Álvarez og Terence Crawford.
Regis Prograis er en 37 år gammel amerikansk bokser som har hatt WBA- og WBC-titlene i superlettvekt, med en merittliste på 30 seire, 24 KO og 3 tap.
Kampen mellom Benn og Prograis vil gå forut for den lenge etterlengtede kampen mellom Tyson Fury og Arslanbek Makhmudov, der den fremtidige WBO-mesteren i tungvekt potensielt står på spill.