Benn vs. Prograis: co-main event kunngjort for kampen mellom Fury og Makhmudov

En ny boksekamp har blitt annonsert som co-main event på Tyson Fury vs. Arslanbenk Makhmudov-kortet den 11. april, på Tottenham Hotspur Stadium, en kamp som vil bli sendt over hele verden på Netflix: Conor Benn vil kjempe mot Regis Prograis.

Benn, 29 år gammel bokser fra London, har en rekord på 24 seire, 14 på KO, og bare ett nederlag i weltervekt, lett mellomvekt og mellomvekt, og skapte nylig overskrifter da han forlot Eddie Hearns Matchroom Boxing og ble med i Zuffa, et nytt boksepromoteringsselskap som ble lansert i juni 2025, grunnlagt av drevet av UFC-sjef Dana White, som startet med kampen i september 2025 mellom Canelo Álvarez og Terence Crawford.

Regis Prograis er en 37 år gammel amerikansk bokser som har hatt WBA- og WBC-titlene i superlettvekt, med en merittliste på 30 seire, 24 KO og 3 tap.

Kampen mellom Benn og Prograis vil gå forut for den lenge etterlengtede kampen mellom Tyson Fury og Arslanbek Makhmudov, der den fremtidige WBO-mesteren i tungvekt potensielt står på spill.