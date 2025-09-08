Benoit Blanc tar tak i en umulig forbrytelse i Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

HQ

Vi har sett etterforsker Benoit Blanc takle noen ganske ekstreme og ufattelige saker opp gjennom årene, men har han møtt sin overmann i det kommende tredje kapittelet i Rian Johnsons filmserie?

Netflix har nettopp sluppet traileren for Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, og den går dypere inn i den "umulige" saken som Daniel Craigs detektiv fra sørstatene må løse.

Det dreier seg om drapet på en prest som, etter å ha gått inn i en avstengt, skjult gang med kun én vei inn, blir drept 30 sekunder etter at døren er lukket bak ham, noe som etterlater mange av de tilstedeværende i prekenen som hovedmistenkte.

Denne filmen, i likhet med de foregående, har en sjokkerende stor rollebesetning, med Craig støttet av Josh O'Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack og Thomas Haden Church.

Premieren er satt til 26. november på kino og 12. desember på Netflix, så sjekk ut traileren for den "mørkeste" saken i Johnsons drapsmysterieserie til dags dato.