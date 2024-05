Benoit Blanc vender tilbake i ny Knives Out-film neste år

Hvis du er ute etter en moderne mysterieløser kan du ikke finne noe bedre enn Benoit Blanc. Selv om han bare har vært med i to filmer har Daniel Craig-karakteren raskt blitt elsket av publikum, og mange venter spent på hans neste mysterium.

Netflix har avslørt tittelen på den kommende filmen. Den heter Wake Up Dead Man, og har den vanlige Knives Out-mysterietiketten under, bare så vi alle vet hva vi går til. Bortsett fra at Blanc er tilbake kan vi sannsynligvis forvente oss en helt ny rollebesetning av kjendiser, hvorav en av dem sannsynligvis vil være en forferdelig morder.

Selv om vi fortsatt kan drømme om det er det lite sannsynlig at denne filmen kommer til å bli Muppets-versjonen av Knives Out, der Blanc er den eneste menneskelige karakteren. Beklager å sprenge boblen deres der, folkens.

Hva tror du mysteriet kommer til å handle om, og hvem tror du kommer til å være med i den?