BenQ Zowie XL2586X+

Det kan faktisk være ganske forfriskende å anmelde utstyr som er brutalt ærlig om sine nøkkelfunksjoner og nøyaktig hvilken type bruker det er spesielt designet for. Ja, en 1440p OLED-skjerm er en allsidig størrelse som forsøker å tilfredsstille alle disipliner som foregår på en datamaskin, fra fotoredigering til Netflix, fra 007 First Light til hardcore Counter-Strike 2.

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Men det er også litt kjedelig, ikke sant? "Jack of all trades, master of none", kanskje? Uansett hva du selv synes, er det morsomt - og hyggelig - at produsenter som BenQ ønsker å ta en mer spesifikk tilnærming. Deres Zowie XL2586X+ er mildt sagt en litt annen type skjerm, ettersom den utelukkende fokuserer på å tilby en så responsiv skjermopplevelse som mulig, for den mest konkurransefokuserte brukeren man kan tenke seg. Og det går på bekostning av ... ja, nesten alt annet.

Skjermen i seg selv er ganske upåfallende. Stativet tar ikke på langt nær så mye plass, og hvis du ikke hadde hatt "skylappene" på - som hjelper til med skjerming og fokus for de mest konkurransefokuserte brukerne - ville du ikke umiddelbart gjettet at dette var en dedikert esport-skjerm. Men med all den svarte plasten ville du heller ikke gjettet at den koster 1 100 pund...

Skjermen kan justeres i høyden med 155 millimeter, kan vippes fra -5 til 35 grader og kan dreies 45 grader til hver side. I tillegg til disse skjermklaffene finnes det også en S Switch-kontroller, som lar deg raskt bytte mellom dedikerte moduser og er et fint lite tillegg som forbedrer brukervennligheten betydelig. På baksiden har du tre HDMI 2.1-porter, en DisplayPort 1.4 og en 3,5 mm-kontakt.

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Selve skjermen er på 24,1 tommer og bruker et nyutviklet Fast TN-panel med BenQs egen DyAc 2-teknologi for bildebehandling. Tanken er både å øke responsen via DyAc 2s doble bakgrunnsbelysning, men også å tilby mer nøyaktige farger enn standard TN-paneler, som er notorisk kjent for å være ... vel, dårlige. Dette betyr at du faktisk får 100 % sRGB-fargedekning og rundt 95 % DCI-P3, noe som slett ikke er dårlig for et TN-panel.

Det er bare 1920x1080p, men til gjengjeld får du hele 600 Hz, og det er mye. Så selv om lysstyrken bare er 320 nits over hele linjen, og kontrastforholdet er 1000:1, er det i responsen og spesielt klarheten at XL2586X+ utmerker seg. Det er delte meninger om hvorvidt TN-paneler virkelig er så overlegne, selv for disse veldig e-sport-spesifikke disiplinene, men det er tydelig å se i bruk at det er betydelig mindre uskarphet her, da skarpheten rett og slett er sublim.

Men, og det er et stort "men" her. Denne skjermen vil koste deg £1,100. Det er mye penger. Det er så mye at det er verdt å nevne at du for øyeblikket kan få en Asus ROG Swift PG27AQWP, en OLED-skjerm i 1440p som kan veksle mellom 540 Hz i 1440p og 720 Hz i HD (dvs. samme 1080p-oppløsning som XL2586X+), og som tilbyr høyere lysstyrke, bedre fargenøyaktighet og et større skjermområde... for rundt 150 pund mindre.

DyAc 2 er veldig, veldig imponerende. Alt i alt er "jevnheten" som oppnås her, virkelig spektakulær. Men du betaler virkelig, virkelig mye for en skjerm som dedikerer seg så fullstendig til denne ene oppgaven at det føles urettferdig at de tar så mye betalt for det. Det er ingen HDR, fargegjengivelsen er bare pålitelig, og selv om e-sportspillere kanskje vil elske det mindre skjermområdet, begrenser det også brukervennligheten.

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Jeg kan uten problemer anbefale denne skjermen bare fordi den utmerker seg på det ene området den har satt seg fore å gjøre bra. Men samtidig lever vi i en verden der denne eksklusiviteten bør gjenspeiles i prisen, og det er her BenQ har tatt feil.