Bensinstasjoner anklages for å bruke kunstig intelligens til å presse opp prisene

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En rekke bilister i California har anlagt sak mot flere store bensinstasjoner, blant annet P, Marathon Petroleum, 7-Eleven, Walmart, Circle K og Albertsons, som alle beskyldes for å bruke AI-verktøy for å holde bensinprisene kunstig høye.

I klagen hevdes det at alle disse selskapene brukte et system levert av Kalibrate for å koordinere prisene, i stedet for å fremme sunn konkurranse. Det hevdes at bensinprisene i visse områder har steget med så mye som 30 prosent per liter sammenlignet med områder der systemet ikke ble brukt.

De berørte bilistene krever nå erstatning. Ingen av selskapene som er nevnt i klagen har foreløpig kommentert påstandene.