Bentley forlater sin elbilstrategi

Det var i 2023 at den britiske luksusbilprodusenten Bentley kunngjorde at de ville slutte å bygge bensindrevne biler allerede i 2030 ... etter det ville alt bli elektrifisert. Deretter gikk de tilbake og annonserte at de siktet mot 2035, men nå sier de i stedet at det aldri vil skje, og at de i stedet har tenkt å videreutvikle bensinmotorene sine og fortsette å bygge biler som folk vil ha, kontra elektriske luksusbiler som beviselig ingen vil ha - ifølge Bentley selv. I samme åndedrag mener Bentleys administrerende direktør, Frank-Steffen Walliser, at avgjørelsen har mye å gjøre med Audi og Porsches nye kunngjøringer, at markedet delvis tilpasser seg disse to gigantene som nylig har kansellert flere planlagte elbiler og har sadlet om for å utvikle nye bensinmotorer også der.

"Det er en nedgang i etterspørselen etter elektriske luksusbiler, og kundeetterspørselen er ennå ikke sterk nok til å støtte en helelektrisk strategi."