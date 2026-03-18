Bentley planlegger fortsatt å lansere sin første elbil i 2027

Bentleys etterlengtede satsing på helelektriske biler er fortsatt på sporet - men alt utover den første elbilen er plutselig langt mindre sikkert. Luksusprodusenten har bekreftet at den første elektriske modellen vil lanseres tidlig i 2027, mens planene for oppfølgingsbiler har blitt utsatt, noe som etterlater det bredere elektriske veikartet uklart.

Den kommende modellen, som forventes å ta form av et mindre, SUV-lignende kjøretøy, forblir upåvirket av skiftet. Den vil bruke Volkswagens Premium Platform Electric-arkitektur (PPE) og er fortsatt planlagt å bli avslørt senere i år før den kommer i salg i 2027.

Utover det blir ting grumsete. Bentley-sjef Frank-Steffen Walliser sier at en ny elektrisk modell ikke vil komme før 2030, noe som effektivt bremser merkets overgang til et helelektrisk sortiment. En viktig årsak er kanselleringen av VW Groups SSP-plattform, som var ment å understøtte flere fremtidige Bentleyer.

Bentleys første elbil forventes å ha ultrahurtig lading, med et mål om å legge til rundt 100 miles (kilometer er foreløpig ukjent) rekkevidde på bare noen minutter, og vil sannsynligvis fokusere på hverdagslig brukervennlighet i stedet for direkte størrelse eller ekstravaganse.

Foreløpig gjenspeiler Bentleys strategi en bredere bransjevirkelighet: Overgangen til elbiler skjer fortsatt, men ikke så raskt - eller så forutsigbart - som en gang planlagt. Gjennom Car and Driver har vi fått de første bildene av den aktuelle konseptbilen.