Benytt disse ukene før jul til å delta i den offentlige betaversjonen av X4: Foundations

Mange av dere hørte nok først om romsimulatoren X4: Foundations i forbindelse med vårt intervju med regissør og Egosoft-studioets administrerende direktør Bernd Lehahn, men planene for spillet går sterkt fremover i 2025. Men før de tar spranget til stjernene, har tittelen gjort store endringer i noen av kjernesystemene, for eksempel flysystemet, og tester dem for tiden i en offentlig beta.

Update 7.50 er midtpunktet i denne betaen, og den tester den nye flymodellen, med mer realistisk flykontroll og "tyngre" fysikk, slik at spilleren føler bevegelsen og hvordan skipet gynger. Til dette har de hyret inn den tidligere ledende fysikkprogrammereren i Star Citizen-utviklingsteamet, John Pritchett.

I tillegg til den nye flymodellen er det balansejusteringer for alle skipene i spillet. Raffinerte motorer, thrustere og andre skipskomponenter har blitt modifisert med tanke på denne nye opplevelsen.

I tillegg er det lagt til nye klynger og romruter mellom terranske og boronske sektorer, og spillets økonomi har blitt justert. Alle disse forbedringene forventes å komme i oppdatering 7.50 til X4: Foundations innen utgangen av 1. kvartal 2025. Du kan bli med i den offentlige betaversjonen i dag.