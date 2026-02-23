Beograd-derbyet ble stoppet da en del av tribunen begynte å brenne

HQ

Kampen mellom Crvena zvezda (Røde Stjerne Beograd) og Partizan på søndag, derbyet i Beograd, også kalt det evige derbyet, endte 3-0 til det lokale laget, Røde Stjerne, som dermed gikk opp på førsteplass i den belgiske SuperLigaen, fire poeng foran Partizan.

Kampen måtte imidlertid avbrytes da det brøt ut brann på tribunen der gjestenes supportere befant seg, og brannmannskapene måtte gripe inn. Det er uklart hva som startet brannen, men det mistenkes at det var tilreisende Partizan ultras som satte fyr på stadion med bluss, ettersom det skjedde rett etter Arnautovićs andre mål for det lokale laget.

Takket være en rask innsats fra brannmannskapene ble brannen slukket og kampen gjenopptatt, og Røde Stjerne scoret et tredje mål. Heldigvis ble det ikke rapportert om noen personskader, selv ikke da supportere måtte flytte seg på grunn av brannen, men bildene av setene i brann og stadion dekket av røyk var betagende.