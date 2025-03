Beograd opplever den største regjeringsfiendtlige protesten på flere tiår

HQ

På en klar lørdag morgen i Beograd ble byens gater forvandlet til et hav av demonstranter, som med sine rop mot regjeringsbygningene i bakgrunnen krevde ansvarlighet fra makthaverne.

Demonstrasjonen, som er en av de største i den serbiske hovedstaden på mange år, ble utløst av raseriet over at taket på en jernbanestasjon i Novi Sad kollapset med dødelig utfall. Tragedien, som krevde 15 menneskeliv, har utløst omfattende beskyldninger om korrupsjon og forsømmelse fra myndighetenes side.

Titusener samlet seg for å kreve ansvar, og stemningen var til tider festlig, men preget av frustrasjon. Demonstrantene marsjerte mellom viktige landemerker og ga uttrykk for sitt sinne over myndighetenes forsømmelser, korrupsjon og undertrykkelse av media.

Selv om demonstrasjonen stort sett forble fredelig, førte sporadisk vold til at 13 personer ble arrestert. Foreløpig gjenstår det å se om de økende protestene vil tvinge regjeringen til å ta vesentlige grep.