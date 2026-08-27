Berg-og-dal-banen «X2» i Six Flags Magic Mountain knyttes til et dusin alvorlige hjerneskader og to dødsfall

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X2, en berg-og-dal-bane i Six Flags Magic Mountain i Valencia, California, har ifølge en undersøkelse fra CNN vært knyttet til mer enn et dusin rapporter om alvorlige skader og sykehusinnleggelser over nesten to tiår. Noen av de som kjørte berg-og-dal-banen pådro seg alvorlige subdurale hematomer som førte til livsendrende funksjonshemninger eller kom i koma, og to av dem døde.

Den 28 år gamle alenemoren Hilda Farias døde i 2010, og medisinske eksperter mistenkte den gang at hennes død skyldtes «en hjerneavvik som brast på grunn av intensiteten i berg-og-dal-baneturen». Den 22 år gamle universitetsutdannede Christopher Hawley døde i 2022. Hawley, som var ved god helse, fikk hjerneblødning etter et stump traume i hodet og døde få timer etter å ha kjørt berg-og-dal-banen.

Berg-og-dal-banen X åpnet først i 2002, noe som førte produsenten Arrow Dynamics til konkurs, og ble omdesignet som X2 i 2007. Det er en svært sjelden modell av en «4. dimensjons-berg-og-dal-bane», med seter på siden av banen som roterer fritt 360º, noe som ofte fører til at man opplever nesten vertikale fall med ryggen mot kjøreretningen eller med hodet først. Det er en svært ekstrem attraksjon, og det finnes bare én annen slik i verden; den andre, kalt Eejanaika, ligger i Fuji-Q Highland i Japan.

To alvorlige hendelser med X2 i juli

CNN har undersøkt disse og andre beretninger fra passasjerer som pådro seg alvorlige skader. To alvorlige hendelser skjedde i løpet av en uke i juli: 5. juli 2026 slo den 40 år gamle Pamela Guillén hodet flere ganger mot nakkestøtten; hun ble fraktet til sykehus med et alvorlig subduralt hematom og hjernekompresjon, og våknet to uker senere etter operasjonen; hun trenger medisiner for å forhindre ytterligere komplikasjoner.

Seks dager senere, også i juli, mistet den 25 år gamle Naomi Greer-Wilkinson bevisstheten kort tid etter å ha kjørt den samme attraksjonen og har siden da ligget i koma i kritisk tilstand, og familien hennes har blitt bedt om å forberede seg på det verste. I begge tilfellene har Six Flags ikke tatt kontakt med familiene siden de tilbød dem mat den første natten etter ulykken.

Attraksjonen forble åpen dagen etter, helt til den stengte kvelden 12. juli, og har vært stengt siden.

Tre nevrokirurger som behandlet de to kvinnene i juli, uttalte til CNN at «de alvorlige hjerneskadene som krevde akutt nevrokirurgisk behandling, var et resultat av en traumatisk hendelse med rask akselerasjon og retardasjon som skjedde mens de var på X2-attraksjonen».

Brian Avery, professor ved University of Florida med spesialisering i sikkerhet på fornøyelsesparker og risikostyring, sa at sikkerhetsstandardene i delstaten Florida er «et godt utgangspunkt, men tar ikke hensyn til faktorer i virkeligheten, som bevegelsen av en passasjers hode, hvor passasjeren sitter, og om passasjerens hode treffer baksiden av setet».

Selv om dette er de mest ekstreme tilfellene, rapporterer mange besøkende om smerter eller skader i hodet og nakken etter å ha kjørt X2. En CNN-undersøkelse avslører at parken hadde mottatt 70 klager på hode- og nakkeskader knyttet til attraksjonen i løpet av de tre årene før Hawleys ulykke i 2022. Six Flags klarte i retten å holde førstehjelps- og medisinske hendelsesrapporter hemmelige, for å unngå «sensasjonspreget mediedekning som fremstiller X2-attraksjonen som farlig, og dermed påvirker juryen negativt.