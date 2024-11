Berg- og dalbaneentusiaster får panikk over den potensielle nedleggelsen av verdens største berg- og dalbane

HQ

Kingda Ka har i mange år hatt rekorden for verdens høyeste berg- og dalbane. Den tapte fartsrekorden mot Formula Rossa i Abu Dhabi, men med en høyde på 139 meter har den siden 2005 vært verdens høyeste.

Mange berg- og dalbaneentusiaster tror imidlertid at dens dager er talte. Ryktene sier at Six Flags Great Adventure i New Jersey vil stenge banen i løpet av de kommende ukene eller til og med dagene.

Ryktet har sirkulert de siste dagene. Taylor Bybee fra YouTube-kanalen Coaster Studios, med over 200 000 abonnenter, sier at nedleggelsen er "mer enn sannsynlig" og kommer fra pålitelige kilder.

Det er imidlertid ikke noe offisielt ennå, og parken har avvist å bekrefte (eller avkrefte) ryktene, selv på direkte spørsmål.

Forlystelsen, som er designet av det sveitsiske selskapet Intamin, er ekstremt dyr i drift og utsatt for tekniske problemer. Utskytningsteknologien, en hydraulisk utskytning som driver togene opp til 206 km/t på 3,5 sekunder, er utdatert sammenlignet med de fleste utskytningsbaner i dag, som bruker lineærmotorer eller LSM.

I fjor stengte verdens nest høyeste berg- og dalbane, Top Thrill Dragster, som åpnet i 2003 og er svært lik Kingda Ka, for en omfattende oppussing. I 2024 åpnet den igjen som Top Thrill 2, men stengte etter bare en uke på grunn av tekniske problemer og vil forbli stengt frem til 2025.

Hvis Kingda Ka stenger for godt og Top Thrill 2 forblir stengt frem til 2025, vil verdens høyeste berg-og-dal-bane være Red Force i Ferrari Land, PortAventura (Spania), som også ble bygget av Intamin i 2017 som en mindre, men mer moderne versjon av samme layout.

