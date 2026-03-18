Berlin lufthavn stenger etter streik som stanser flyvninger

Rundt 57 000 passasjerer er berørt av arbeidsnedleggelsen.

Flyvningene på Berlin Brandenburg lufthavn har stått stille etter at en streik i servicearbeiderforbundet Verdi har stanset driften for dagen, melder Flighradar24.

Rundt 57 000 passasjerer ble berørt, og ca. 445 planlagte ankomster og avganger ble forstyrret. Streiken omfatter rundt 2 000 ansatte, inkludert ansatte i brannvesenet, flytrafikktjenesten og terminalledelsen.

Streiken kommer i forkant av videre forhandlinger senere i mars, midt i en pågående lønnskonflikt, og bidrar til ytterligere reiseforstyrrelser på en av Tysklands travleste flyplasser, som håndterer rundt 25 millioner passasjerer årlig.

Berlin Brandenburg lufthavn // Shutterstock

