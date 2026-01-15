Berlin Recycling Volley har sparket hovedtrener Joel Banks

HQ

Det tyske volleyballaget for herrer, Berlin Recycling Volley, har løst hovedtrener Joe Banks fra kontrakten, ifølge finske YLE. Han blir erstattet av nåværende assistenttrener Alexandre Leal, som er fra Brasil. Han får hjelp av en annen assistenttrener, Markus Steuerwald.

Berlin Recycling Volley ligger for øyeblikket på andreplass i Bundesliga, kun fem poeng bak SVG Lüneburg. Og vi bør også huske at Banks tidligere har vært i stand til å trene Berlin Recycling Volley to ganger som mestere.

Berlin Recycling Volleys administrerende direktør Kaweh Niroomand uttalte at det er behov for ny stabilitet.

"Etter en vanskelig start på Bundesliga-sesongen har vi klart å forbedre vår posisjon på tabellen, men lagets prestasjoner er fortsatt preget av stadige opp- og nedturer. Resultatene er gode, men prestasjonene våre mangler konsistens og stabilitet. Derfor har vi bestemt oss for å gjøre en endring i trenerteamet."