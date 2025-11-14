Bernabéu forvandles til et amerikansk fotballstadion med show av Bizarrap og Daddy Yankee

HQ

NFL er i ferd med å starte for første gang i Spania: Etter en rekke kamper i Sao Paulo, Dublin, London og Berlin, finner årets siste "internasjonale kamp" sted på Santiago Bernabéu-stadion, Real Madrids hjemmebane, søndag 16. november.

Kampen står mellom Miami Dolphins, som er det lokale laget, og Washington Commanders (de som nylig buet ut Donald Trump da han var på besøk). Byen har forvandlet seg før kampen, med utstillinger av gigantiske hjelmer og baller, fanzoner, offisielle butikker og utstillinger av flag football (varianten av amerikansk fotball uten kontakt, i stedet for takling, som vil debutere i Los Angeles 2028).

Den siste nyheten er bekreftelsen av halvtidskonserter, med de populære latin-artistene Bizzarrap og Daddy Yankee, som gjør kampen til en "mini-Super Bowl". Kommer du til å se NFL-kampen mellom Miami Dolphins og Washington Commanders?