Bernardo Silva er på vei til Real Madrid i en hastig inngått avtale, og bryter dermed den muntlige avtalen med Atlético

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Bernardo Silva, som forlot Manchester City ved slutten av forrige sesong som en klubblegende etter ni sesonger og som ryggraden i laget som vant seks Premier League-titler og Champions League som en del av trippelen i 2022/23, blant mange andre ting, vil tilsynelatende snart bli en del av Real Madrid i en overraskende og improvisert signering.

I utgangspunktet så det ut til at den 32 år gamle midtbanespilleren var bestemt for Barcelona, med innledende samtaler mellom den katalanske klubben og spilleren og agenten hans som pekte i den retningen. Men Barcelona var mer fokusert på andre signeringer som Julián Álvarez, mens trener Hansi Flick mente at han ikke trengte en midtbanespiller til i laget, uansett hvor godt han likte Silva.

Deretter dukket Atlético de Madrid opp som en mulig destinasjon for den portugisiske spilleren. Ifølge El Larguero informerte Silvas agent Jorge Mendes Atlético om at avtalen, som var langt fremme, var brutt fordi spilleren hadde valgt å spille for Real Madrid og bli en del av José Mourinhos prosjekt.

Ifølge Fabrizio Romano ble avtalen inngått på mindre enn to dager, og Florentino Pérez' seier i Real Madrid-valget og bekreftelsen av José Mourinho som ny trener ødela avtalen med Atleti i siste øyeblikk. Mens man venter på offisiell bekreftelse, rapporterer flere medier at kontrakten er godkjent og at alle parter aksepterer vilkårene (Bernardo vil ha en lavere lønn enn i Manchester) og Bernardo Silva blir Real Madrid-spiller de neste to sesongene med opsjon på et år til.