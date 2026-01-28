Berømt kroppsbygger får hjerteinfarkt på treningssenteret

HQ

Den kjente kroppsbyggeren Kali Muscle (50), som egentlig heter Chuck Kirkendall, fikk et hjerteinfarkt på treningssenteret lørdag 17. januar. Han er nå på bedringens vei, og fortalte historien på Youtube til sine nesten 4 millioner abonnenter. Historien ble rapportert av MTV News.

"17. januar fikk jeg et nytt hjerteinfarkt. Ikke hjemme, ikke i søvne, på treningssenteret. På et sted hvor alle tror de er sunne, ikke sant? Jeg fikk fullstendig hjertestans, jeg slo hodet hardt."

Kali Muscle har hatt hjerteinfarkt tidligere, i 2021. Men denne gangen ble han lagt i koma i tre dager, og totalt var Mr. Muscle innlagt på sykehus i syv dager.

Hva er årsaken til hjerteproblemene hans? Muscle har nok en gang advart folk om å bruke anabole steroider.

"Jeg sier det til deg nå, hvis du tror at mer dop, flere steroider og mer intensitet betyr bedre livskvalitet, tar du feil, for jeg trodde det samme. Muskler betyr ikke udødelighet. En sterk kropp gjør ikke dårlige valg ugjort, og hjertet husker i stillhet hvert eneste valg."

Kali Muscle har kone og tvillinger på 6 år. Vi ønsker familien alt godt.