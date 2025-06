Man må berømme utviklere som har en så klar kreativ visjon og premiss at de kan sette sammen ideen sin og deretter selge den til en så rimelig prislapp at det nesten er til å le av. Den dag i dag er det faktum at du kan få tak i Vampire Survivors for så lite som £4 helt utrolig. Det er derfor ikke overraskende at spillets enorme suksess har ført til at utvikleren, Poncle, har begynt å utgi spill med et første utspill som ser ut til å ha alle kjennetegnene til det som gjorde Vampire Survivors så populært.

HQ

Pikselkunst og stil? Ja. Sjokkerende enkel, men intuitiv kontroll? Ja. Rimelig prislapp? Til £ 3, det er en veldig stor (eller liten ...) sjekk. Du trenger ikke at jeg går lenger for å forstå hva slags opplevelse Nao Games' Berserk or Die tilbyr, men la meg forklare likevel.

Selve ideen med denne tittelen ligner på et overlevelsesspill som Vampire Survivors. Du spiller som en kriger, en helt som er igjen på en slagmark og omringet av hærer av fiendene dine. Herfra er målet ditt ganske enkelt å overleve, å forsvare deg selv gjennom ren aggresjon, dyppe og dykke rundt på slagmarken og drepe titalls, hundrevis, til og med tusenvis av fiender underveis. Haken er at i motsetning til de fleste videospill, er det nesten null presisjon i hvordan Berserk or Die spilles, ettersom kontrollskjemaet ganske enkelt er innrammet rundt å knuse tastaturknappene dine. Vi snakker ikke om hvordan nybegynnere spiller kampspill og trykker på mange knapper samtidig i et forsøk på å se kompetente ut, vi mener bokstavelig talt å slå på den ene siden av tastaturet for å få helten din til å hoppe enten til venstre eller høyre og angripe fiender samtidig. Det er en primitiv, nesten neandertalsk kontrollmetode, og den fungerer for det meste, selv om den som forventet kan være litt klumpete og ujevn i kantene.

Når du har fått kontrollene på plass, noe som tar hele to minutter, kan du laste inn i en rekke nivåer og oppdrag der det i bunn og grunn handler om å overleve. Hvert nivå har sitt eget tema, det være seg det gamle Egypt, Maya, føydale Japan, listen fortsetter, men det faktiske innholdet i hvert nivå er nesten identisk. Ulike fiendetyper - som er visuelt unike avhengig av nivå - angriper fra venstre og høyre flanke, og du må rett og slett drepe dem før de angriper deg. Overlever du en hel dag, dukker det opp en kjøpmann som lar deg bruke mynter fra beseirede fiender på oppgraderinger, det være seg mer skade, ekstra helse, ekstra automatiske angrepsevner, og listen fortsetter. Når du så forlater butikken, går du tilbake til krigen for å overleve en dag til. På den femte dagen (en typisk dag varer rundt et minutt) dukker det opp en bossfiende, og dette er omtrent det eneste området, i tillegg til en visuell overhaling, der hvert nivå er forskjellig, ettersom bossene angriper på forskjellige måter, selv om motangrepsmetoden din ikke endres: dvs. å hoppe til venstre og høyre ved å knuse tastaturet akkurat hardt nok til at du ikke knekker det i to eller slår hull i skrivebordet ditt.

Dette er en annonse:

Det er enkelt, veldig enkelt, men hei, dette spillet har en veldig klar visjon om hva det ønsker å være, og fra et design- og mekanisk perspektiv oppnår det den visjonen med glans. Fungerer det og er det effektivt? Delvis. Det er underholdningsverdi, nok til at det vil holde deg engasjert i oppover en time om gangen, men det kan ikke benektes at dette ikke vil være den samme indiesensasjonen som for eksempel Vampire Survivors. Hvis du er bare marginalt nysgjerrig på hvordan et så uortodoks spill fungerer i praksis, vil jeg bare foreslå å sjekke det ut, for med Berserk or Die kan du enten legge til et spill permanent i samlingen din, eller få en halv pakke med V-Bucks... Jeg vet hva jeg foretrekker å gjøre med pengene mine.