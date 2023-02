Beskytt dataene dine med Kingstons eksterne SSD-stasjon IronKey

HQ

Hvis du reiser mye rundt og er bekymret for å miste en SSD fullpakket med sensitive data og filer, har vi en løsning som kan bidra til å lette den byrden fra tankene dine. Kjent som Kingston IronKey Vault Privacy 80 External SSD, er denne enheten en maskinvarekryptert solid state-stasjon som bruker en berøringsskjerm og er designet for å beskytte mot brute force-angrep og også ekkel fastvare.

For å se SSD i aksjon og for å se om det kan være noe som passer deg, må du sjekke ut den siste episoden av Quick Look nedenfor, for å se noen korte tanker og en haug med fakta om hva som gjør denne gadgeten så unik.