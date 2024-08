Besøk en forhistorisk jord i et overlevelsesspill i en åpen verden Astrobotanica

Utvikler Space Goblin Studio har avslørt og kunngjort sitt debutprosjekt. Spillet er kjent som Astrobotanica og er et åpent overlevelseseventyr som handler om et romvesen som krasjlander på jorden mens det forsøker å finne en sjelden planteart som kan være nøkkelen til overlevelse på sin egen hjemplanet. Den største haken er at jorden romvesenet har landet på, er mye yngre enn den vi kjenner i dag, ettersom den utspiller seg i pleistocen-tiden.

Denne settingen betyr at du skal utforske en jord med CO2-mangel, bebodd av en rekke ulike og merkelige planter som du kan dyrke, forske på og eksperimentere med for å hjelpe romvesenets hovedperson, Xel, med å overleve og vende tilbake til kosmos og hjemplaneten sin.

Siden spillet nettopp har blitt kunngjort, må vi vente til en gang i 2025 for å først sjekke ut Astrobotanica gjennom Steam Early Access. Ingen nøyaktig dato er satt ennå, men vi har en kunngjøringstrailer og noen få bilder som du kan se nedenfor.