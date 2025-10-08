Nintendo åpner popup-butikk i London senere denne måneden

HQ

Hvis du planlegger å besøke London senere denne måneden (eller kanskje du til og med bor der), har Nintendo et morsomt forslag til deg. I går åpnet de for billettreservasjoner til den kommende popup-butikken deres, og som forventet ble de utsolgt umiddelbart.

Det betyr imidlertid ikke at du går glipp av Nintendo, for mellom 27. oktober og 16. november vil denne popup-butikken være tilgjengelig for alle via et vanlig køsystem. Hvis du liker Nintendo og vil sjekke ut hva de har i butikken, i tillegg til å møte andre likesinnede, er dette en utmerket mulighet.

Flere i kommentarfeltet i innlegget nedenfor minner også om å ta med Nintendo 3DS-en din til butikken for å kjøre litt Street Pass. Hvis du er interessert, finner du butikken i første etasje i Westfield London Shopping Centre.