Best av mars 2023

Vi er allerede et kvarter av veien gjennom 2023, og med mars nå over og april i full gang, er det på tide å se tilbake på hva den siste måneden brakte til bordet og blåste oss bort. Mars inneholdt noen korker av videospill, filmer, TV-serier og ny maskinvare, og vi starter med den særegne spinoffen til en elsket Nintendo-franchise.

Bayonetta Origins: Cereza og den tapte demonen

Mange vil nok ikke gjenkjenne dette som en Bayonetta-tittel ved første øyekast, da Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon ikke bare er en hvilken som helst form for spinoff, det er et kunstnerisk, historiebokeventyr som forteller historien om hvordan Nintendos mest berømte heks ble kvinnen vi alle kjenner igjen. Selv om denne tittelen har byttet ut de ikoniske actionelementene med mer fargerik gåtefullhet, smittet dette eventyrspillet over på oss i det lange løp og endte opp med å bli en av marss beste Switch-titler.

Den Mandalorian

Star Wars har vært en skikkelig blandingspose i det siste. Vi har hatt strålende show som Andor, og likeså forglemmelige som The Book of Boba Fett. Heldigvis vet vi alle at en ny sesong av The Mandalorian ikke vil svikte oss, og selv om denne har hatt sine oppturer og nedturer, har returen av Pedro Pascals Din Djarin og den søte Grogu virkelig vært kjærkommen.

ASUS TUF Gaming B650-Plus WIFI

Vi får vottene våre på en god del av forskjellige datakomponenter, og i mars var den som virkelig fanget blikket vårt uten tvil ASUS' TUF Gaming B650-Plus WIFI hovedkort, da denne dingsen hadde den ideelle kombinasjonen av å være priset rimelig samtidig som den var utrolig kraftig. Noen vil si at det er den ultimate pakken.

Resident Evil 4

I lang tid har det vært en diskusjon blant Resident Evil fanbasen om hvorvidt Resident Evil 2 eller Resident Evil 4 er det bedre spillet. Nå som Capcom har gjenskapt sistnevnte, er den diskusjonen stadig mer utbredt, ettersom overlevelsesskrekktittelen har bevist at det japanske spillselskapet virkelig har truffet spikeren på hodet når det gjelder å bringe sine elskede spill tilbake til livet.

Trosbekjennelse III

Selv om de ikke er helt opp til de samme standardene som Rocky-filmene, har Creed-serien vært en utmerket oppfølging, og en verdig etterfølger for å fylle det moderne blockbuster-boksetomrommet. Den siste delen, Creed III, ser Michael B. Jordan både regissere og spille hovedrollen som hovedmannen Adonis, og takket være noen fantastiske forestillinger fra den store rollebesetningen, endte denne filmen opp med å bli en annen vinner.

Xiaomi 13

Smarttelefonområdet har blitt stadig mer foreldet gjennom årene, ettersom teknologibedrifter sliter med å finne virkelig innovative måter å bygge på sine allerede gode formler. Men det endrer ikke det faktum at de nyeste telefonene generelt er veldig gode enheter, slik tilfellet er med Xiaomis nåværende flaggskipmodell, 13. Med en kamerasuite co-designet av Leica, ble vi imponert over telefonen etter vår tid med den.

Mudre

Fiske i en Lovecraftian-inspirert verden. Trenger vi si noe mer. Dredge snek seg inn på scenen i slutten av måneden og imponerte oss virkelig med sin morsomme og intuitive spilling og spennende verden å utforske. Det kan være foruroligende til tider, men det er også akkurat det du håper på fra et Lovecraftian-spill, og av den grunn ble vi raskt forelsket i Black Salt's spill.

Alienware x14

Gaming bærbare datamaskiner har alltid møtt litt av et problem med størrelsen deres, da de må stappe massevis av kraftig maskinvare inn i chassiset for å ha en sjanse til å spille de nyeste spillene. Alienware har fått nok av dette problemet, og i sin tur opprettet Alienware x14, den tynneste bærbare datamaskinen på markedet. Selv om det ikke er den perfekte enheten, imponerte den oss mye med kombinasjonen av en mindre størrelse og masse kraft.

WWE 2K23

For bare noen få år siden var 2Ks WWE-serie på et rekordlavt nivå, det er veldig imponerende at vi har hatt et par back-to-back bangers. Men takket være WWE 2K23 er det nettopp det vi har mottatt, da dette kampspillet ganske enkelt har bygget på WWE 2K22s flotte formel og deretter oppdatert områdene som trakk mest kritikk. John Cenas Mattel-actionfigurmodell kan gi oss mareritt, men spillet er ganske mye en WWE-fans drøm.

Philips Hue Go bordlampe

Smarte husholdningsapparater er noe vi i økende grad setter fokus på her på Gamereactor, men det er Philips Hue Go Table Lamp som beviser nøyaktig hvorfor vi gjør det, da denne nisje, men praktiske gadgeten er ideell for å legge til litt atmosfære i enhver situasjon, det være seg i hagen, på en uteplass eller i hjemmet ditt.

John Wick: Kapittel 4

Mars hadde noen helt fantastiske filmer, men billettkontortall og kritiker- og fansuksess ser ut til å vise at John Wick: Chapter 4 har vært kremen av avlingen denne måneden. Keanu Reeves fjerde utflukt som Baba Yaga var en eksepsjonell, fylt med alle slags kreative og kaotiske handlinger som vi som forbrukere elsker og strømmer til denne franchisen for. Selv om fremtiden til Wick er usikker, om dette var hans siste utflukt, er vi jævla imponert over det.

Dungeons & Dragons: Ære blant tyver

For seks måneder siden var det sannsynligvis en ganske rimelig tanke å anta at denne filmen skulle floppe, da svært få tilpasninger av videospill eller brettspill ender opp med å finne ekte mainstream-suksess. Men, Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves overrasket oss ved å være en veldig gjennomtenkt, morsom og hyggelig fantasy romp, en som viser at D & D har mer enn nok potensial til å være en stor skjerm behemoth.