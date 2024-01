Best Buy har startet sin store utrenskning av fysiske medier

HQ

Klokken tikker for fysiske medier, og nå har Best Buy, en av de største forhandlerne i USA, startet sin tidligere annonserte utrenskning av film, musikk og spill. Flere som har besøkt butikkene deres, har rapportert om tomme eller nesten tomme hyller, og dermed er Target, Amazon og Walmart de tre gjenværende "store gutta" hvis du er på jakt etter film, spill eller musikk på plate.

Dette stemmer overens med tidligere rapporter som har nevnt første kvartal 2024 som starten på den store utrenskningen.

"The Digital Bits har fått vite fra kilder i bransjen - og vi har fått det bekreftet av flere kilder nå - at Best Buy planlegger å trekke seg ut av den fysiske mediebransjen for godt neste år, muligens allerede i slutten av første kvartal 2024."

Det store spørsmålet nå er selvsagt ikke om, men når den neste store kjeden kaster inn håndkleet og slutter å selge filmer, musikk og spill på plater.

Hvordan opplever du situasjonen for fysiske medier, og hva er dine kjøpsvaner? Digitalt eller på plate?