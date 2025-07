Bestiario tilbyr en spennende avslutning på sommeren med kunngjøringen av to demoer

HQ

Gamereactor har fulgt utviklingen av Bestiario siden den vellykkede Kickstarter-kampanjen i begynnelsen av fjoråret, og utviklingen fortsetter med uforminsket styrke hos Wiggin Industries sammen med streameren Antonio Yuste "El Yuste". Det er nettopp innholdsskaperen som har ansvaret for å markedsføre tittelen og holde fansen oppdatert med alle fremskritt som gjøres i spilldesignet, så vel som i fremdriften av scenarier, animasjoner eller grensesnitt. Noe som han tilbød oss personlig under den siste utgaven av IndieDevDay 2024.

HQ

I går, 30. juni, under en direktesending på Twitch, viste Yuste fremdriften til Bestiario i kamp i et nytt åpent område med vegetasjon, og avanserte deretter på Twitter kalenderen over viktige nye funksjoner som de ønsker å tilby de neste månedene. Til å begynne med vil det være en "vertikal skive" (en liten del av spillet, men med alle hovedfunksjonene som allerede er utviklet) tilgjengelig bare for kampanjestøttere om et par uker, i midten av juli. Deretter, i midten av august, blir det en første åpen demo av Bestiary, og en måned senere, i september, en andre demo.

Studioet planlegger også å gjøre kampene raskere, endre tekstfonter og finpusse posisjonering, kamera og andre grensesnittdesignalternativer. Disse endringene vil ikke gjenspeiles i den første demoen, men vil gjenspeiles i den andre.

Ser du frem til å prøve Bestiario neste måned med den første demoen?