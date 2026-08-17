Beta-helgene til Call of Duty: Modern Warfare 4 vil by på flerspiller og en « Campaign-oppdrag

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Denne helgen finner den første betahelgen for « Call of Duty: Modern Warfare 4 sted, og denne første helgen er skreddersydd for de som har forhåndsbestilt spillet og kalles «Early Access Beta». Deretter følger den vanlige åpne betaversjonen for alle spillere neste helg, og med alt dette i vente har Activision og Infinity Ward bekreftet nøyaktig hva hver betahhelg vil by på. Og det er noen uvanlige overraskelser...

I «Early Access Beta» mellom 21. og 25. august vil det bli tilbudt en mengde flerspillerelementer. Modusene det er snakk om er Team Deathmatch, Domination, Hardpoint, Kill Confirmed, Inflation, Search & Destroy, Kill Block – 10v10, Kill Block – 3v3 Gunfight og Mobility Course. Kartene inkluderer Rooftops, Silkworm, Transit 213, Cachette, Lotus og Kill Block (hvorav Lotus er eksklusivt for denne betahelgen).

Dette er imidlertid ikke alt som tilbys, da kampanjeoppdraget «Entrenched» også vil være spillbart – noe som gjør at det for første gang er et kampanjeoppdrag som kan spilles i en beta for et Call of Duty-spill, alt dette før kampanjen får en ukes tidlig tilgang før hovedspillets lansering i oktober.

Den gode nyheten er at for å få tilgang til «Entrenched» kan du ganske enkelt vente til den neste åpne betahelgen mellom 28. august og 1. september, da den vil være inkludert i tillegg til alt det ovennevnte (unntatt kartet «Lotus», selvfølgelig). Den andre betahelgen vil imidlertid by på noen ekstra godbiter, blant annet kartene «Hijack» og «Combat Outpost» for flerspillermodus, samt kartene «Combat Outpost», «Imjin Farmland» og «Wolves Stadium» for «Ground War»-modusen.

Men det er enda mer å se frem til under den åpne betatesthelgen, ettersom det nye Warzone Resurgence-kartet «Zodiac» vil være tilgjengelig. Dette betyr at Modern Warfare 4-fans i løpet av de to betatesthelgene for første gang noensinne vil kunne teste alle de tre hovedpilarene i spillet: kampanje, flerspiller og Warzone.

Med alt dette i tankene, kommer du til å følge med på noen av delene? Ikke glem at «Call of Duty Next» finner sted 21. august, hvor det forventes at massevis av nyheter om Modern Warfare 4 vil bli delt som en del av sendingen, i forkant av spillets lansering 23. oktober.