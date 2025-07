Beta Ray Bill og Silver Surfer blir en del av Marvel Cosmic Invasion

HQ

Vi kjenner allerede mange av Marvel heltene som kommer sammen for å redde galaksen fra Annihilus og Annihilation Wave, med disse karakterene, inkludert Spider-Man, Wolverine, Captain America, Nova, Venom, Storm, Rocket Raccoon, She-Hulk, og Phyla-Vell, men Dotemu og Tribute Games har alltid lovet 15 totalt spillbare karakterer, så hvem er de andre heltene?

Med seks helter igjen å bli bestemt, har vi nå blitt introdusert til to til, med disse er kosmiske legender Beta Ray Bill og Silver Surfer. Jepp, Thor -varianten blir med i kampen og bringer med seg Stormbreaker for å knuse og zap legioner av insekter, alt mens Surfer (Norrin Radd og ikke Shalla-Bal, karakteren Julia Garner spiller i The Fantastic Four: First Steps) ser ut til å gli rundt og uanstrengt bedøve enhver trussel.

Begge figurene vil være tilgjengelige i spillet når det til slutt lanseres en gang senere i år på PC, PS5 og Xbox Series X/S. Se traileren med begge de nye heltene nedenfor.