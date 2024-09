Betaen til Call of Duty: Black Ops 6 har allerede støtt på noen problemer

HQ

Betaen til Call of Duty: Black Ops 6 har fått en humpete start på flere måter, til tross for at den bare har eksistert i én dag.

Det første problemet, som for å være rettferdig er hva betaer eksisterer for å løse, er at spillets balansering er mindre enn suveren. Det andre og mer bekymringsverdige problemet er at spillet allerede er fullt av juksere én dag etter lansering.

Juksere har alltid vært et problem i CoD-serien, men at disse nå allerede omgår det nye spillet og dets RICOCHET anti-cheat-programvare lover ikke for godt, noe som også sørger for å minimere de nyttige resultatene av betatesten for Raven og Treyarch.

Tidligere har utviklerne tatt drastiske svar på juks og hacking, for eksempel da over 65.000 kontoer ble utestengt fra Call of Duty: Modern Warfare 3. Det er imidlertid uklart hva planen er denne gangen og om noen løsning vil bli nådd før betaen er ferdig.

På en lettere, men kanskje mer frustrerende note, la oss sjekke inn med spillere for å se hvordan de opplever Black Ops 6.

Hva er det for noe? Noe om en sjakal?

Å, du også?

Ja, det ser ut til at ordet på alles lepper er Jackal, og ikke i positiv forstand. Spillere etterlyser allerede nedjustering av maskinpistolen Jackal PDW, med rapporter fra fans om at den er uunngåelig i lobbyer.

Angivelig har Jackal PDW ganske lav rekyl, men der den virkelig er absurd er rekkevidden, som angivelig kan sammenlignes med en snikskytterrifle, om ikke faktisk bedre enn noen rifler som SWAT 556 (yikes).

Sist, men ikke minst, noe det ofte spøkes om, men som ennå ikke er fokus for oppriktig klaging - omni-bevegelse, som spillerne ser ut til å oppleve som både morsomt og absurd. Åpenbart er målet her å injisere hver celle i flerspilleropplevelsen med dynamikk, men det ser ut til at fans synes det er mer beslektet med en hodeløs kyllingsimulator (takk, GameRant).

Følg med på Gamereactor når vi gir deg alt det siste, og la oss få vite om du liker Call of Duty: Black Ops 6s beta.