Betatest av Exoprimal

Når du tenker på Capcom i dag, kommer du sannsynligvis til å tenke på Street Fighter, Resident Evil og Monster Hunter. Selv om selskapet plasserer disse tre franchisene på en ganske høy sokkel, betyr ikke dette at det ikke er plass til at noen nye konsepter dukker opp.

Skriv inn Exoprimal, spiller-mot-spiller-mot-miljø-spillet som setter deg og et lag med andre spillere opp mot et fiendtlig lag og en hel masse dinosaurer mens du kjemper for å fullføre utfordringer satt av en ond AI. Spillet er satt til utgivelse i juli, men vi har allerede klart å få tak i det for en rask forhåndsvisning av Dino Survival multiplayer-modusen

Rett utenfor flaggermusen er det første som virker klart om Exoprimal at den har mange ting på gang. Det er verdensbyggingselementene i AI Leviathan, selskapet som gjorde det og verden som er avhengig av teknologi, men også arbeider med massive utbrudd av dinosaurer som bare kan beseires av Exofighters som styrer eksodrakter. Utover bakgrunnen av spillet, i kjøttet av spillingen har du også mye å ta inn, inkludert hvilke typer reptilfiender du vil møte, de mange målene du må fullføre, og 10 forskjellige eksodrakter å velge mellom, som hver passer inn i en av tre klasser og har sine egne styrker og svakheter.

Exoprimal i sitt konsept høres ut som på Capcom styremøtet en høyere opp bare sa ja til hver idé som ble kastet sin vei, men til tross for den store mengden ting her det ikke klarer å overvelde. Det er mange forskjellige systemer på spill her, men selv om vi prøvde så mange exosuits som mulig, hadde hver og en ganske enkle evner for å gjøre det spillbart med en gang, og det føltes som om jo flere timer du la inn, jo bedre ville du bli med din valgte eksodrakt.

Når du går inn i Exoprimal og kommer inn i de første par kampene, var noe som i utgangspunktet var en bekymring at alle disse prangende effektene og kule dinoene bare var Capcom som malte en blank finish i det som var en veldig grunn opplevelse. Men mens den første fasen av en kamp kan rive litt med at du bare dreper horder av dinosaurer etterfulgt av en og annen stor firfirsle, er de siste aspektene av Dino Survival der ting virkelig betyr noe, og du vil møte fiendens lag riktig mens du fortsatt håndterer reptiltrusselen du kjempet før.

Fra å lade opp en stor hammer til å eskortere en nyttelast, er det en rekke måter Exoprimals siste akt kan komme til en slutt, men det vil alltid ende med at to lag skyter og kutter hverandre i stykker. Selv om disse siste delene av handlingen er varierte og morsomme, kan det få de tidlige stadiene av spillet til å føles litt kjedelige og repeterende, spesielt ettersom det føles som om du bare prøver å gjøre en del av en kamp for å komme til den andre biten. Uten at fiendens lag er direkte involvert i denne første strekningen, føles det igjen nesten som polstring til tider.

Det er måter fiendene dine kan prøve å hindre fremgangen din når du kaster dinosaurene i et gitt område, men dette gjøres gjennom forstyrrelser utenfra som buffing av dinoene du må møte eller bremse fremgangen din. Å slå den første fasen raskere enn fienden gir deg et forsprang i det siste rushet, men igjen føles det som om det kan være litt mer for å få deg til å føle deg som om du ikke bare polstrer tid for å komme til slutten av en kamp. Det er nok dinosaurvariasjon, og designene er absolutt visuelt imponerende, men de er ikke så mye av en fare.

Exoprimal ser ut til å lene seg tungt på en "kul" faktor. Du styrer en mech-drakt, kjemper mot dinosaurer med noen søte våpen og sverd. Du får til og med kontrollere dinosaurer senere i spillet, noe som viser seg å være en utrolig morsom opplevelse, nesten lik Valves mislykkede skytespill Evolve mens du tramper gjennom et stort sett hjelpeløst fiendelag. Med bare en av disse dinosaur buffs å bli plukket opp om gangen, skjønt, kan vi forestille folk kommer til å kjempe om hvem som får være en T-Rex for et par minutter.

Exoprimals betatest gir oss på ingen måte en full titt på spillet. Det er mange andre moduser å spille og ekstra alternativer for å forbedre spillingen som kommer i den endelige juli-utgivelsen. Men som et førsteinntrykk virker Exoprimal for øyeblikket som om det har mye på gang. Det er synd at i flaggskipmodusen, Dino Survival, kan halvparten av en kamp føles som fyllstoff, men så langt har den fartsfylte spillingen og krydderet i livet som variasjonen bringer meg fortsatt fascinert av hvordan dette spillet vil se ut om noen måneder.