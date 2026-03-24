Beth og Rip er tilbake i Yellowstone-oppfølgeren Dutton Ranch

Etter mange år med usikkerhet har Yellowstones fremtid tatt stor form allerede i 2026, ettersom Y: Marshals har startet og sparket i gang en historie som følger Kayce Dutton etter hendelsene i hovedserien, The Madison har debutert og presentert en annen (tilsynelatende separat) fortelling som utspiller seg i det større Yellowstone-området, og om et par måneder vil både Beth Dutton og Rip Wheeler være tilbake for en ny oppfølgerserie.

Den heter Dutton Ranch og følger Kelly Reillys Beth og Cole Hausers Rip i deres forsøk på å bygge seg et nytt liv i Texas. Som man kunne forvente, er dette ikke en enkel oppgave, og snart står paret overfor en rekke antagonister mens de jobber for å legge grunnlaget for en arv som til slutt kan konkurrere med det familien tidligere hadde i Montana.

Dutton Ranch kommer til Paramount +, og når det gjelder premieredatoen for showet, er den satt til 15. mai.