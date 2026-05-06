Beth og Rip møter en ny hensynsløs rivaliserende ranch i siste titt på Dutton Ranch

Vi har allerede fått se The Madison og Y: Marshals, men i mai i år debuterer årets tredje serie i Yellowstone-universet på Paramount+. Dutton Ranch starter fredag 15. mai, hvor en premiere med to episoder vil sette presedens for hva den kanskje mest etterlengtede utvidelsen etter Yellowstone vil by på.

Denne serien kommer til å bli en uunnværlig affære for Yellowstone-fans, ettersom den vil dreie seg om Cole Hausers Rip og Kelly Reillys Beth og vise hvordan det gifte paret navigerer i livet i Texas, der de har forsøkt å grunnlegge og utvikle en ny ranch på oppdrag fra hensynsløse rivaler.

Det offisielle sammendraget av serien forklarer: "Mens Beth og Rip kjemper for å bygge en fremtid sammen - langt fra spøkelsene i Yellowstone - kolliderer de med brutale nye realiteter og en hensynsløs rivaliserende ranch som ikke skyr noen midler for å beskytte sitt imperium. I Sør-Texas renner blodet dypere, tilgivelsen er flyktig, og prisen for å overleve kan være sjelen din."

Med premieren stadig nærmere og en første sesong som spenner over ni episoder (de resterende syv ukentlig etter premieren med to episoder), har en ny trailer for prosjektet debutert, som du kan se nedenfor for å avgjøre om Dutton Ranch bør være på din overvåkningsliste i mai.