Beth og Summer slåss mot en sofa i Rick and Morty sesong 9-trailer

Rick and Morty Sesong 9 har offisiell premiere i mai. Det overrasker oss ikke å se den animerte serien for voksne tilbake for en niende sesong, ettersom den er bekreftet å gå helt opp til sesong 12, men det er fortsatt godt å se de rare og sprø eventyrene til verdens smarteste vitenskapsmann og barnebarnet hans tilbake på skjermene våre.

Stemningen i sesong 9-traileren går tilbake til gamle Rick and Morty, virker det som, og serien byr på mange rare, antologilignende eventyr som gir oss en følelse av hvor dypt og fullt av merkeligheter multiverset er. Beth og Summer krangler om møbler, Rick and Morty går på yogakurs. Jerry er der som alltid. Det er klassiske greier.

Serien har premiere 25. mai på HBO Max i Europa, og vi er sikre på at det blant all moroa og alle rumeventyrene også vil være noe mer seriøst, hovedhistorisk stoff. Vi får vente og se neste måned når Rick and Morty sesong 9 kommer.