Selv om Fallout 76 aldri blir den suksessen som Bethesda forventet i starten, så er det tydeligvis nok spillere til å fortsette med å utvikle nytt innhold. Wastelanders-utvidelsen har nylig ankommet, og dette er jo et Live Service-spill, så da kan man jo forvente enda mer nytt innhold, og det har de planer om.

Bethesda har via et lengre blogginnlegg løftet sløret for resten av årets utvidelser til Fallout 76 med et såkalt roadmap. Det kan du se på bildet nedenfor.