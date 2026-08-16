Bethesda avslører hvordan « The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered klarte å få plass på et Nintendo Switch 2-spillkort

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Nintendo Switch 2 har kanskje en enorm ytelsesøkning sammenlignet med den opprinnelige konsollen, men sammenlignet med PS5 og Xbox Series X mangler den fortsatt ytelse. Likevel kan utvikleres magi få noen krevende spill til å kjøre på Nintendo Switch 2 med god ytelse. Cyberpunk 2077, Lies of P og nå The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

I et intervju med Nintendo Life snakket Bethesdas assisterende kunstneriske leder, Dan Lee, om de tekniske utfordringene med å få spillet på Switch 2, og la til at han var stolt over å se det hele på et spillkort. «Systemet har andre styrker og åpenbart annen ytelse, ikke sant? Så det krevde definitivt litt arbeid å utnytte funksjonene. Og selvfølgelig har vi ting som bevegelseskontroller og musestøtte. Jeg tror dette er det første åpne-verden-spillet med Unreal Engine 5 på Switch 2. Så vi hadde ikke noe annet å se på for å kunne si: ‘Hvordan klarte de dette?’» sa han.

«Vår tekniske direktør, JD, la ned mye arbeid i å sørge for at alt falt på plass. Teamet hos Virtruos utførte litt magi for å få grafikken til å fungere med systemet, og det ser flott ut, spesielt interiørene... Og alt ligger på en kassett, og jeg er virkelig glad for at vi fikk det til å fungere. Jeg er en stor tilhenger av fysiske medier og bevaring. Så dette betyr mye for meg,» fortsatte han.

Studioleder Tom Mustaine la til: «Det er alltid utfordringer og problemer når man lærer seg en ny plattform og går over til den. Så vi optimaliserte strømmingen av spillverdenen og finpusset på ulike detaljer for å sikre at spillopplevelsen ble så solid som mulig. Og så, du vet, bare finjustering, tilpasning og testing til vi kunne si: ‘Ok, dette føles fantastisk. Nå, få det på en kassett!’»

Sett fra et ikke-utviklerperspektiv høres det enkelt ut å porte et spill fra ett system til et annet, men det krever mye arbeid, slik Lee og Mustaines uttalelser viser. Til tross for alt dette foretrekker Bethesda fortsatt å kalle « The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered en remaster fremfor en remake.