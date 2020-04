Bethesda donerer 10 millioner kroner for å bekjempe coronaviruset

Coronaviruset herjer kraftig over hele verden, og mange store bedrifter donerer penger for å hjelpe til med å stoppe det. Nå blir også Bethesda med på kjempeprosjektet om å stoppe coronaviruset, og donerer $1 million dollar (rundt ti millioner kroner) for å gjøre dette. Her er hva pengene skal gå til:

• $500 000 til Direct Relief

• $250 000 til UNICEF

• $250 000 til arbeidet i de områdene der deres utviklere og kontorer finnes, hvor utviklerne og kontormedarbeiderne får avgjøre hvordan pengene skal brukes best.

Bethesda har også startet prosjektet #BethesdaAtHome for å holde kontakten. Du kan lese mer her om denne satsingen.