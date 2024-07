Bethesda er det første Microsoft-spillstudioet som organiserer seg i en fagforening

HQ

Bethesda Game Studios har nettopp skrevet spillhistorie som det første Microsoft-studioet som fullt ut organiserer seg i en fagforening under Communication Workers of America (CWA). Microsoft anerkjente fagforeningen etter at 241 utviklere viste at de ønsket å organisere seg.

I en pressemelding (via IGN) skrev senior systemdesigner hos Bethesda Mandi Parker følgende:

"Vi er så glade for å kunngjøre vår fagforening i Bethesda Game Studio og bli med i bevegelsen som feier over videospillindustrien. Det er tydelig at alle arbeidstakere kan dra nytte av å bringe demokrati inn på arbeidsplassen og sikre en beskyttet stemme på jobben. Vi er glade for å komme til saken og vinne en rettferdig kontrakt, og for å bevise at vårt samhold er en kilde til reell makt til å forme våre arbeidsforhold, våre liv og selskapet som helhet på en positiv måte."

Etter hvert som spillskaperne søker beskyttelse mot det svimlende antallet oppsigelser vi har sett de siste årene, kan vi nok forvente å se flere lignende nyheter fremover.