Bethesda erkjenner alvorlige ytelsesproblemer for Starfield på PlayStation 5

HQ

Sent i forrige uke ble Starfield endelig lansert for PlayStation 5, slik at Sony-spillere kan begi seg inn i Bethesdas romunivers og skape sine egne eventyr blant stjernene. Men ... som det ofte er tilfelle med Bethesda-spill, gikk det ikke akkurat knirkefritt.

Det ble rapportert at mange brukere opplevde store problemer med spillet, som krasjet konstant og ikke kunne håndtere lagringsfiler på PlayStation 5. Bethesda har nå tatt tak i saken, og sier at de har identifisert årsakene til de fleste av disse problemene og vil løse dem med en hotfix i løpet av de kommende dagene:

"Takk for at du delte eventyrene dine over Settled Systems denne helgen - vi har elsket å lese dem! Vi er klar over noen rapporterte PS5-krasjproblemer og har begrenset dem til et lite antall årsaker. Vi tar tak i disse i en hurtigreparasjon som vi tar sikte på å lansere denne uken. Takk for at du flagget, og vi holder deg oppdatert."

Sammen med PlayStation 5-versjonen kom den nye utvidelsen, Terran Armada, som også har blitt utgitt for PC og Xbox Series S / X. Vi har til og med en fersk anmeldelse å dele.