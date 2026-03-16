Bethesda erter store Starfield nyheter som kommer denne uken

I en erting som landet noe ut av det blå, bekreftet Bethesda på slutten av forrige uke at det ville ha noe å dele på Starfield denne uken. Selv om vi ikke akkurat hørte hva det noe er, er det noen gjetninger vi kan ta for å finne det.

Tweeten som startet det hele var et svar på en PC Gamer-artikkel der Starfields komponist kalte Todd Howard for en visjonær. "Vi kjørte dette av Todd, og han sa at hans eneste visjonære kraft er å se løpebaner i EA College Football 26," lyder svaret fra Bethesda. "Han setter pris på alle de lidenskapelige tilbakemeldingene på Starfield, og vi vil ha mer å dele neste uke."

Deretter svarte leaker billbil-kun fra Dealabs også på Bethesdas innlegg, og sa at en rapport laget for to uker siden fra utsalgsstedet nå nesten er bekreftet. Dealabs 'rapport pekte på at i morgen, 17. mars, var dagen Starfield PS5 forhåndsbestillinger ville gå live, med en potensiell utgivelse for 7. april. Det ble også bemerket av billbil-kun at det sannsynligvis også ville være noen andre nyheter som vil bli avslørt, så fans som håper på flere nyheter om en ekstra utvidelse, bør ikke miste motet ennå.