Bethesda: Fallout 4 "mål 4k 60fps i alle moduser" for Xbox Series X

Ikke alle var helt fornøyde med forrige ukes Fallout 4 -oppdatering for PlayStation 5 og Xbox Series S / X (og PC), med PlayStation-brukere som bemerket at de som fikk spillet med PS Plus Essential eller PS Plus Collection, ikke fikk oppdateringen, mens PC-brukere hadde store problemer med mods og andre problemer.

Xbox-brukere virket imidlertid mye lykkeligere, men noe rart skjer også der. Bethesda har nå avklart en stor forskjell i Xbox-versjonen via X. Det viser seg at selv de som kjører Quality Mode-alternativet for Xbox Series X, vil kunne kjøre spillet med 60 bilder per sekund, sammenlignet med 30 bilder per sekund for PlayStation 5 (40 hvis du kjører 120Hz).

Årsaken er at denne versjonen "faktisk er rettet mot 4K 60 FPS i alle moduser". Når det gjelder hva som gjør den forskjellig fra Performance Mode på Xbox Series X, skriver Bethesda at denne modusen "er mer aggressiv når det gjelder å senke innstillingene for å opprettholde dette målet". Folk ser imidlertid ikke ut til å tro at det er stor forskjell å dømme ut fra kommentarene (mens flere oppgir at de har problemer med 1440p-oppløsningen).

Det føles absolutt som om Bethesda hastet ut oppdateringen for å ri på populariteten til TV-serien, men Quality Mode som kjører med for høy bildefrekvens ser ut til å være et av de mindre problemene, tror du ikke?